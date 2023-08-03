Россия назвала важные условия возобновления зерновой сделки

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС, заявил, что европейские страны должны принять ряд мер и снять ограничения, такие как отключение Россельхозбанка от системы SWIFT.

Он добавил, что, если пожелания Москвы будут выполнены, «Россия немедленно вернется к зерновой сделке».

Песков подчеркнул, что условия, которые Кремль поставил Западу в контексте продления соглашения, не были выполнены, а Россия и так слишком долго выполняла положения соглашения.

Отметим, что за неделю до истечения срока действия зернового соглашения генсек ООН предложил России мировое соглашение, согласно которому Россельхозбанк должен был быть восстановлен в системе SWIFT.

Москва не продлила зерновую сделку, срок действия которой окончательно истек 17 июля.