Сотни тысяч японцев остались без электричества в Японии из-за тайфуна Ханун, есть погибшие

Аэропорт Наха, расположенный в столице Окинавы и являющийся главными «воротами» на этом» популярном туристическом направлении, возобновил работу в четверг,3 августа, после двухдневного закрытия. Несмотря на это, 304 рейса отменены, сообщили в Минтрансе.

Местная коммунальная компания Okinawa Electric Power Co сообщила, что 160 040 домохозяйств, или около четверти всех пострадавших квартир и домов, столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии.

Тайфун Ханун также вынудил школы и предприятия закрыться в четверг на севере Тайваня, где было отменено 40 международных рейсов.