Сотни тысяч японцев остались без электричества в Японии из-за тайфуна Ханун, есть погибшие

08:52 2023-08-03

По информации телеканала NHK 2 человека погибли, 41 ранены, около 166 тысяч домохозяйств в префектурах Окинава и Кагосима на юго-западе Японии остались без электричества из-за тайфуна Ханун, принесшего проливные дожди и порывистый ветер.

Аэропорт Наха, расположенный в столице Окинавы и являющийся главными «воротами» на этом» популярном туристическом направлении, возобновил работу в четверг,3 августа, после двухдневного закрытия. Несмотря на это, 304 рейса отменены, сообщили в Минтрансе.

Местная коммунальная компания Okinawa Electric Power Co сообщила, что 160 040 домохозяйств, или около четверти всех пострадавших квартир и домов, столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии.

Тайфун Ханун также вынудил школы и предприятия закрыться в четверг на севере Тайваня, где было отменено 40 международных рейсов.