ВСУ: Россия наращивает число кораблей в Черном море, способных нести крылатые ракеты «Калибр»

В армии сообщили, что российская армия приняла на вооружение подводные лодки и надводные корабли, они способны выпускать залпом до 12 крылатых ракет «Калибр».

«Противник вновь наращивает присутствие ракетоносцев в Черном море. На боевую службу последовательно вводятся подводные лодки и надводные корабли-носители ракет», — говорится в сообщении.

Украинская армия оценивает уровень ракетной угрозы в настоящее время как «очень высокий».

Пресс-служба украинской армии призвала к бдительности и немедленному укрытию после объявления противовоздушной тревоги.