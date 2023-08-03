Поливать комнатные растения в разное время года нужно по-разному

Время полива комнатных цветов варьируется в зависимости от времени года. В зимний период лучше делать это с утра, а летом лучший эффект будет от вечернего полива.
Зимой, когда включают отопление, очень важно проводить опрыскивание листьев водой примерно раз в два дня. Очень сухой воздух может навредить здоровью цветка.
При поливе лучше отдать предпочтение лейке, а не простому ковшику. Так вода будет распределяться равномерно без образования нежелательных смывов почвы.
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