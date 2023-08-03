Выбираем оптимальный парник для защиты культур от холода

Тепличные конструкции отличаются разнообразием, но золотым стандартом считается ситуация, когда рама парника в ширину не превышает 0,8 метра, а в длину полутора. При этом оптимальной шириной теплицы будет 1,4 метра.

С учетом остальных показателей это даст наилучшее прилегание стекла. Уклон будет находиться в пределах 15 сантиметров.

Парник можно изготовить и самостоятельно из подручных средств, например, ненужных оконных рам. Но полноценная теплица получится только в том случае, если у вас есть в наличии не менее трех-четырех.