Сельдерей будет храниться до весны, если правильно собрать и подготовить урожай

Корни сельдерея начинают убирать в августе и длиться этот процесс по мере созревания может до окончания октября. После извлечения корнеплода из грунта вилами, его необходимо отряхнуть и выложить на грядки для того, чтобы они немного подсохли.

Далее необходимо провести подрезку нижних частей корня. Делать это следует на удалении на пять-семь сантиметров от основного корнеплода.

Листья также срезают конусом, оставляя только черешок длиной не более двух-трех сантиметров. Хранить сельдерей лучше всего в ящиках, пересыпав пушеной известью или торфом. На 10 килограммов сельдерея понадобится полкило торфа.