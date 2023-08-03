Каштаны и желуди станут питательным и недорогим кормом для скота

Человеку употреблять каштаны и желуди в пищу не стоит, если мы не говорим о специальных сортах, которые выращиваются специально в некоторых странах. Но плоды этих деревьев отлично подойдут в качестве корма для свиней и других сельскохозяйственных животных.

В них содержится большое количество жиров и белков. В этом отношени кормовая кукуруза и пшеница им точно не конкурент.

Используются каштаны и желуди и для приготовления лекарственных препаратов от геморроя, варикоза, ревматизма и др. В желудях же много веществ, обладающим противоопухолевым и обеззараживающим действием.