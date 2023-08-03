Лукашенко пообедал с комбайнерами, рассказав о своих кулинарных способностях

3 августа Александр Лукашенко встретился с участниками уборочной кампании в Беларуси, которые работают на комбайнах, осуществляя сбор урожая и заготовку кормов для крупного рогатого скота.

В ходе мероприятия Лукашенко пообедал с комбайнерами, узнав, чем кормят белорусских сотрудников сельскохозяйственной сферы.

Выяснилось, что комбайнеров в Беларуси сегодня кормили гороховым супом, картофельным пюре с котлетой и огурцом, а также булочкой с чаем.

Президент также отведал традиционный для комбайнеров обед, признавшись, что он сам готовит такие блюда у себя дома.