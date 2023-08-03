Чемпион России по хоккею с мячом умер от укуса клеща

3 августа стало известно о гибели 17-летнего спортсмена Евгения Хвалько, которого несколько недель назад укусил клещ, переносивший энцефалит. После контакта с паразитом парню стало плохо, и несмотря на усилия врачей, Хвалько скончался в минувшую среду.

Известно, что Евгений Хвально играл в хоккей с мячом за команду «Кузбасс», набрав двадцать очков по системе «гол+пасс» в течение прошлого сезона. Его команда «Кузбасс» стала чемпионом России в своей дисциплине в том числе благодаря усилиям погибшего Хвалько.