Лукашенко прямо в поле отобедал с комбайнерами гороховым супом

Оказавшись на поле в обеденное время, когда работникам привезли горячее питание, президент не отказался от предложения пообедать вместе с комбайнерами. К столу подали гороховый суп, пюре из картофеля, свежие огурцы, чай и булочку.

Глава Беларуси поинтересовался у работников, нравится ли им питание и сам оценил качество поданных блюд.

Ничего! Я тоже так готовлю.

Также белорусский президент посмотрел в деле новую модель зерноуборочных комбайнов ОАО «Гомсельмаш» GS2124, созданную как отечественный аналог импортной техники.

Сами комбайнеры дали высокую оценку новинке, отметив достойную производительность и хорошее оснащение кабины. По словам работников, двигатель нового комбайна ничем не уступает агрегату, установленному в импортных машинах.

Между тем, президент потребовал старую технику также задействовать с пользой, «по-хозяйски», а не списывать в утиль. Например, ее можно отправить в северные районы страны.