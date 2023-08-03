Риттер: Россия скоро нанесёт стратегическое поражение Киеву из-за истощения ВСУ

3 августа отставной американский разведчик Скотт Риттер публично заявил, что из-за истощённости подразделений украинской армии войска России в скором времени достигнут главной цели спецоперации, одержав стратегическую победу над ВСУ, тем самым заставив руководство Киева согласиться на мирные переговоры.

Риттер напомнил, что в рамках контрнаступления армия Украины так и прорвала российские линии обороны, однако понесла существенные потери в живой силе и бронетехнике, которые фактически являются невосполнимыми.