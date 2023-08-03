Хинштейн: глава Минздрава Самарской области задержан по делу о мошенничестве

Вечером 3 августа депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн публично заявил, что в Самарской области правоохранителями был задержан глава местного Минздрава Армен Бенян, а также его заместитель Асланбек Майрамукаев.

По словам Хинштейна, оба задержанных являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве в российских медучреждениях.

Также Александр Хинштейн сообщил, что в 2023 году сотрудники МВД всё чаще находят элементы незаконной деятельности в работе некоторых региональных министров страны.