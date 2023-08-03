Летние суперфуды с грядки и из сада

Что такое «superfood»

Идея продавать товары дороже, приписывая им чудесные свойства не нова. Когда в начале XX века в Европе впервые появились бананы их рекламировали как суперфуд «защищенный от бактерий» за счет кожуры. Сегодня бананы доступней хороших яблок. А супередой называют экзотические продукты или разнообразные коктейли, порошки для спортивного или правильного питания. Такие товары продаются очень хорошо, несмотря на то что они недешевы.

Вся хитрость в том, что, обещая чудесные эффекты от употребления всевозможных киноа и морских водорослей, реклама создает у потребителя надежду решить проблемы со здоровьем наиболее простым способом. На самом деле многие продукты содержат полезные, незаменимые для нас вещества. В том числе привычные щавель, редис и вишня. По содержанию витаминов, микро и макроэлементов и воздействию на организм это самые настоящие суперфуды.

Но ожидать чуда от какого-то одного продукта не стоит. Вы получите эффект от полноценного, сбалансированного рациона и здорового образа жизни.

Шпинат и щавель

Эти листовые овощи богаты калием и магнием – микроэлементами, которые могут нормализовать артериальное давление, благотворно воздействуют на сердце и сосуды. Магний также помогает успокоиться и снизить тревожность. А калий – избавиться от отеков. В 100 граммах этих овощей содержится:

21% магния

30% калия – шпинат , щавель – 20%

61% витамина С – шпинат, щавель –48%

83% витамина А –шпинат, щавель – 46%

90% бета-каротина –шпинат, щавель – 50%

Такой состав оказывает общеукрепляющее действие и употребление этих листовых овощей принесет немалую пользу здоровью.

Однако некоторым людям есть шпинат и щавель не рекомендуется.

Оба овоща противопоказаны людям, имеющим заболевания почек, кишечника и двенадцатиперстной кишки, язвенную болезнь желудка, подагру, мочекаменную болезнь. Шпинат не стоит есть при наличии болезней печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Щавель противопоказан при гастрите с повышенной кислотностью, нарушениях солевого обмена, беременности.

Черешня и вишня

В этих ягодах содержатся антоцианы– вещества с противовоспалительным эффектом. Также в ягодах есть салициловая кислота, оказывающая легкий обезболивающий эффект. За счет этого вишня и черешня рекомендуются людям с подагрой, артритом и ревматизмом. Вишня и черешня – вкусное средство от анемии, поскольку ягоды богаты железом.

Натуральный вишневый сок без сахара нормализует давление, снижает холестерин липопротеинов низкой плотности, а также уменьшает последствия оксидативного стресса у пожилых людей. Вишня и вишневый сок помогут легче засыпать и высыпаться, так как в ягодах содержится мелатонин. Результаты исследований среди спортсменов, употреблявших вишневый сок показывают, что нормализуется цикл сна и бодрствования, повышается качество сна.

Обязательно ополаскивайте полость рта после употребления вишни и черешни, чтобы сохранить эмаль зубов.

В больших количествах вишня и черешня, а также их сок могут раздражать слизистую ЖКТ, поэтому не ешьте ягоды и не пейте сок натощак.

Редис

В редисе содержатся соединения горчичного масла – глюкозинолаты придающие овощу острый и пикантный вкус. Это мощные антиоксиданты, помогающие противостоять окислительному стрессу и преждевременному старению.

Корнеплод богат фосфором, натрием, железом, кальцием и магнием, никотиновой кислотой, витаминами С, В1, В6 и В12. Напомним, что именно витамины группы B поддерживают состояние нервной системы, регулируют ее работу, влияют на количество и качество эритроцитов в крови, процесс выработки антител к различным возбудителям болезней.

Пищевые волокна редиса дают быстрое насыщение, чувство сытости, выводят токсины, активизируют перистальтику кишечника. Не рекомендуется употреблять редис людям, имеющим гастрит и прочие болезни ЖКТ.

Клубника

В клубнике много аскорбиновой кислоты и каротиноидов, которые повышают сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям.

Помимо этих веществ, в клубнике содержится магний, калий, марганец, медь, фолиевая кислота, витамины группы B. Клубника – лучший друг для полезной кишечной микрофлоры, бактерии-симбионты очень любят ее пищевые волокна. Поэтому если вы недавно принимали антибиотики, то ешьте клубнику. Калорийность свежей клубники всего 32 калории в 100 граммах.