«Худший завтрак» — эксперты объясняют: есть продукты, которые нельзя есть утром

Почему это плохая идея

Rg.ru ссылается на кандидата медицинских наук, эндокринолога клиники МГУ Зухру Павлову, которая считает выпечку на завтрак плохой идеей: такие продукты «помогают» организму накапливать висцеральный жир.

Эндокринолог говорит: «Завтрак должен быть в первые 40 минут после пробуждения. Это связано с активностью гормонов и ЖКТ». И советует сделать акцент утреннего приёма пищи на белковых продуктах.

Что такое висцеральный жир

Висцеральный жир отличается от подкожного тем, что он сосредоточен вокруг важнейших внутренних органов. Он обволакивает печень, поджелудочную железу, кишечник и почки. С одной стороны, благодаря этому жиру внутренние органы защищены от повреждений.

С другой стороны, его избыток может привести к проблемам со здоровьем, он может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и выброс гормона цитокин, который вызывает воспаления. Накопить этот вид жира легко, а вот избавиться от него — очень сложно. Он, буквально, «замораживает» наши попытки похудеть.

Какую выпечку лучше не есть

Диетологи не советуют увлекаться выпечкой из слоёного теста, круассанами, пончиками, пирожками и пирожными. Помимо очень высокой калорийности, такая выпечка содержат вещества, которые могут провоцировать воспалительные процессы в организме.

Худший из худших вариантов

И худший из худших вариантов по мнению диетолога — пончики.

Лаура Бурак говорит: «Пища, которая в основном состоит из сахара, съеденная первым делом с утра, может повлиять на уровень сахара в крови, чувство голода и тягу к еде до конца дня». Всё дело в том, что быстрые углеводы, если их съесть на голодный желудок, вбрасывают глюкозу в крови, это вначале вызывает прилив энергии, а потом — упадок сил, после чего организм требует новой «дозаправки».