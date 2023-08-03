Почему перед сном нужно съесть банан и запить его молоком

Витамин D

Если уровень этого витамина составляет меньше 20 нг/мл, риск развития расстройства сна повышается в несколько раз: к такому выводу пришли авторы метаисследования, опубликованного в 2018 году. Известно, что этот витамин оказывает большое влияние на наше настроение, склонность к депрессии и, судя по всему, на качество нашего сна.

Витамин С

Мы привыкли думать об этом витамине как о главном защитнике нашего иммунитета, но некоторые исследования подтверждают, что он также может быть хорошим помощником при бессоннице. Дело в том, что часто нарушения сна вызваны апноэ – состояние, при котором спящий человек на какое-то время перестает дышать. Регулярный прием витамина С позволяет существенно уменьшить проявления апноэ и наладить сон.

Витамины группы В

Одна из важнейших функций витаминов этой группы – регулирование поступление в организм триптофана, вещества, которое помогает вырабатывать «сонный» гормон мелатонин. Именно мелатонин помогает нам засыпать вечером и регулирует глубину и продолжительность ночного отдыха.

Так что если вы все чаще ворочаетесь по вечерам и просыпаетесь по ночам, возможно, стоит проверить, нет ли дефицита витаминов этой группы? Кстати, особенно актуально это для людей старшего возраста: после 50 и 60 лет дефицит витаминов группы В – почти обязательное явление.

Железо

Если вы чувствуете сонливость, усталость, вам трудно сосредоточиться, а ночной сон – поверхностный и прерывистый, возможно, у вас развивается анемия. Недостаток железа может спровоцировать синдром беспокойных ног и повышенную тревожность – две очень распространенные причины бессонницы. Так что если вы подозреваете, что в вашем рационе не хватает железа – самое время проверить и принимать меры!

Кальций и магний

Кальций укрепляет кости, магний полезен для сердца, а вместе они помогают нам расслабиться, препятствуют образованию судорог (которые также мешают заснуть) и способствуют выработке мелатонина. Так что пейте молоко, ешьте бананы и проверяйте время от времени, нет ли у вас дефицита этих полезных элементов.