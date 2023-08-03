8 симптомов болезни Лайма, при которых срочно надо к врачу

Что такое болезнь Лайма?

Болезнь Лайма, или клещевой боррелиоз — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Borrelia, которые переносятся иксодовыми клещами и попадают в кровь человека при укусе членистоногим.

Боррелиоз опасен тем, что может не проявлять себя до полугода. Тем временем в организме человека происходят нарушения в работе нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца. Также нередко заболевание характеризуется поражениями кожи.

Болезнь Лайма является самым распространённым среди заболеваний, передаваемых при укусах клещей. На территории России боррелиоз встречается повсеместно.

Причины и механизм заражения болезнью Лайма

Клещи пьют кровь для того, чтобы насытиться и оставить потомство. Они попадают на тело человека и ищут место, где кожа более тонкая, поэтому чаще всего их обнаруживают в подмышках, в паху, на спине, на шее и голове.

Клещ прикрепляется к коже и выделяет обезболивающее средство, которое не дает человеку почувствовать его укус. Он может сосать кровь в течение нескольких дней, прежде чем отпасть.

Бактерии вместе со слюной попадают в кровь человека, и через несколько дней начинают активно размножаться. Если иммунная система немедленно реагирует на приток бактерий, возникают острые симптомы. Если иммунная система не может быстро обнаружить бактерии или если лечение во время острой фазы не эффективно, болезнь Лайма может перейти в хроническую.

Виды боррелиоза

1. По форме:

манифестная - когда у человека проявляются явные симптомы, позволяющие провести диагностику;

скрытая — когда у человека отсутствуют проявления.

2. По течению:

острое - длится до 3-х месяцев;

подострое — 3-6 месяцев;

хроническое — продолжительность более полугода.

3. По клиническим признакам:

эритемная форма — есть проявления на коже;

безэритемная форма — нет проявлений на коже;

с преимущественным поражением нервной системы, сердца, суставов;

с преимущественным поражением нервной системы, суставов, кожи, сердца.

4. По тяжести:

тяжёлая;

средней тяжести;

лёгкая.

Симптомы боррелиоза

Инкубационный период — время от момента заражения клещевым боррелиозом до начала проявления симптомов — может составлять 30 дней. В среднем симптоматика начинает проявляться через 2 недели. Почти в 70% случаев это покраснение кожи, так называемая эритема.

Через пару недель всё исчезает. Но опасность не миновала, в опасности находятся нервная система и сердце. Вот почему важно снять клеща и принести его в лабораторию на исследование. Так вы будете знать, был он переносчиком опасных бактерий, вызывающих болезнь Лайма, или нет.

Кожная сыпь

Самый главный симптом, который поможет выявить клещевой боррелиоз на ранней стадии – специфическая кожная сыпь. В течение нескольких дней после укуса на коже образуются мигрирующая эритема – участки воспалений, напоминающие мишень: ярко-красная окружность, описывающая участок чистой кожи.

Эти высыпания могут появляться и исчезать на разных участках кожи. Если вы обнаружили их у себя или близких (и подозреваете, что за несколько дней до того вы могли быть укушены клещом), важно как можно скорее обратиться к врачу.

«Гриппозное» недомогание

Многие пациенты с болезнью Лайма вспоминают, что через неделю-две после укуса клеща они «переболели» ОРВИ или гриппом. В самом деле, симптомы, напоминающие проявление вирусной инфекции – это еще один ранний признак болезни Лайма.

Если вы недавно были в лесу, парке или просто гуляли на природе, если подозреваете, что вас мог укусить клещ, а через семь-пятнадцать дней у вас появились симптомы «простуды» или гриппа – обязательно обратитесь к врачу-инфекционисту.

Слабость, лихорадка, озноб, головная боль – если эти признаки появились через неделю-две после предположительного укуса, обязательно нужно обратиться к инфекционисту для диагностики болезни Лайма.

«Мимикрирующие» симптомы

Если лечение клещевого боррелиоза не было начато на предыдущих этапах, у больных могут развиваться менее типичные симптомы.

Аритмия

Нарушение сердечной деятельности также может быть проявлением болезни Лайма. От «традиционной» аритмии её отличает тот факт, что длится она, как правило, от одной до нескольких недель, а потом проходит сама собой.