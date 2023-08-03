Еда для пресса: летние продукты, которые помогают убрать живот

Арбуз

Исследование, которое провели специалисты из Университета Кентукки (США), подтвердило, что регулярное употребление сока арбуза помогает снизить процент жира в организме, а также уменьшить уровень холестерина. Отличный повод полакомиться этой гигантской ягодой!

Огурцы

Главное преимущество этих овощей – высокое содержание воды и низкая калорийность. Огурцы помогают поддерживать баланс жидкости в организме – а его нарушение ведет к замедлению метаболизма и набору лишнего веса. Кроме того, огурцы богаты клетчаткой, а она очень важна для поддержания здорового веса.

Папайя

Этот фрукт не пользуется большой популярностью, а между тем, в нем содержится много протеолитических ферментов, которые облегчают и ускоряют пищеварение. Кроме того, в этих фруктах содержится много клетчатки, а также витаминов А и С – очень полезные и вкусные фрукты.

Спаржа

Во-первых, всего одна порция спаржи содержит 3 грамма клетчатки – этого достаточно, чтобы сохранить чувство сытости на несколько часов. Во-вторых, в спарже содержатся аминокислоты аспарагина, которые делают ее естественным мочегонным средством – и опять-таки помогают выводить излишнюю жидкость из организма.

Бананы

Удивлены? Между тем бананы – чемпионы среди фруктов по содержанию калия. А калий в свою очередь помогает выводить лишнюю жидкость из клеток вашего тела. Особенно полезно в тех случаях, если вы немного переборщили с соленой пищей – или просто склонны к образованию отеков.

Мята

Мята – тот замечательный продукт, который даже необязательно есть. Исследователи установили, что даже аромат мяты уменьшает аппетит и чувство голода. Сама же мята – в виде чая или добавки к пище – помогает бороться со вздутием живота, газообразованием, а также раздраженностью пищеварительной системы.