Безалкогольное вино и другие напитки для тех, кто не пьет

В чем вина?

Если говорить о винах, то они очень разные. Одни содержат огромное количество сахара, другие же, по утверждению производителей, содержат сахара даже меньше, чем в алкогольном аналоге. Здесь, конечно, стоит обращать внимание на этикетку и состав: настоящее безалкогольное вино сделано так же, как и алкогольное, но после этого было лишено градусов при помощи специальных техник.

Нет какого-то общепризнанного правила, как выбрать подобного рода напиток, поэтому здесь стоит полагаться исключительно на себя, просто пробуя те или иные марки. Или просто советую почитать отзывы о марке в Интернете, спросить у друзей. И уж, конечно, лучше отказаться от продукта, на этикетке которого перечислена вся таблица Менделеева. Крепленое безалкогольное вино — это утопия.

А по содержанию сахара бывают разные — от почти полного отсутствия до сладких, как бубалех. Это известный на Ближнем Востоке напиток, в состав которого входит свиное молоко, цитрусовые и различные пряности, оно похоже на алкогольный напиток. У нас в него добавляют фанту.

Пейте пиво пенное!

Теперь про пиво. В принципе, советы те же: очень сложно рекомендовать напиток, не зная вкус человека. Пожалуй, стоит отдать свое предпочтение безалкогольным Сlausthaler и Hoegaarden.

В остальном опираться на свои вкусовые предпочтения, а о качестве судить по его алкогольному брату. Одними из первых в пивоварении были Сlausthaler. Они не просто придумали удалять алкоголь из пива, а изобрели кардинально новый способ. Этот процесс вошел в историю пивоварения как «контролируемое брожение Clausthaler». Безалкогольному пиву вообще уже более 100 лет. В 1908 году патент на него получил ученый Карл Юнг, но в те времена это не принесло ему славы, а напиток так и остался без внимания.

Пить или не пить?

Сложно рассуждать на эту тему, это выбор каждого. Если вы не пьте, но идете на вечеринку, то почему бы с удовольствием не пропустить пару бутылок безалкогольного пива, просто чтобы поддержать компанию. Конечно, это как купаться в бассейне, представляя, что вы на море, но факт наличия воды вокруг все равно поднимает настроение. Кстати, безалкогольные напитки можно добавлять в коктейли и пить с соками.

Так, пиво неплохо проявляет себя в коктейлях, особенно с вермутами и биттерами. А на основе вина можно приготовить вкуснейшую фруктовую сангрию.

Всем шампанского!

Безалкогольное шампанское, в принципе, и не напиток даже, это газировка. Но помните, что в любом безалкогольном алкоголе есть градусы, примерно до 1 %, в зависимости от производителя. Есть отдельно именно детское — его, наверное, можно давать всем. Хотя в квасе тоже есть алкоголь, но все пьют и не переживают по этому поводу.

Кошерное вино

По какой-то странной причине или просто в шутку люди, говоря о кошерном вине, намекают на то , что оно безалкогольное, но это не так. Кошерное вино — это элемент обряда богослужения в иудаизме. В таких винах нет никаких посторонних добавок, не используются продукты животного происхождения, и весь процесс — от начала и до самого открытия бутылки готового вина — должны осуществлять иудеи.

Часто такое вино пастеризуют, что как раз избавляет напиток от градусов. Хотя, по отзывам, он теряет свои вкусовые свойства и становится уж слишком на любителя.

Как видите, тема сложная — выбирайте, ищите и находите свой безалкогольный напиток, если бросили выпивать или по определенным причинам в этот день или неделю (пьете таблетки) пить алкоголь вы не можете. Или вы за рулем. Но если вы действительно бросили пить, после того как пили серьезно и много, то безалкогольные напитки не ваш выход. Пейте, к примеру, не безалкогольный мохито, а яблочный сок или боржоми.