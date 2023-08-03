Выбросьте вашу подушку: эксперты по сну рассказали, кому будет полезен сон без нее

Лучше ли спать без подушки

«Поддержание позвоночника в нейтральном положении позволяет мышцам расслабиться; и вашей шее тоже нужна поддержка» — объясняет доктор Кевин Лис, директор отделения мануальной терапии. В зависимости от вашего стиля сна, важен правильный выбор подушки.

Для сна на спине подойдут более тонкие подушки. Если у вас сильный изгиб верхней части спины или сутулость — вам может быть лучше спать без подушки.

Для сна на боку нужна более толстая подушка, чтобы заполнить пространство между кроватью и плечами. Подберите подходящую вам по размеру подушку, чтобы шея оставалась в естественном положении. Если вы будете без подушки спать на боку, это может привести к чрезмерному вытягиванию позвоночнику.

Для сна на животе может быть вообще не нужна подушка. Слишком высокая подушка может усиливать давление на шею и поясницу, если слишком сильно приподнимает голову — вместо того, чтобы обеспечивать поддержку. В этом случае лучше спать без подушки.

В чем польза сна без подушки?

Наличие подушки может слишком сильно искривить шею тем, кто спит на животе. Избавившись от подушки, вы можете почувствовать себя намного комфортнее. При этом, неправильно подобранная, слишком высокая, подушка может вызывать боль в шее и спине.

Вместо этого вы можете обнаружить, что отсутствие подушки снимает напряжение — плоская поверхность поможет удерживать шею и голову на одном уровне. Кстати, если матрас достаточно жесткий и голова не опускается ниже плеч — вы тоже можете отказаться от подушки.

Что касается пользы сна без подушки для кожи и волос, тут однозначного мнения быть не может. Известно, что сон на подушке, особенно без шелковой наволочки, раздражает кожу: наволочка вызывает трение, накапливает бактерии, отпечатывается на щеках. Аналогичным образом наволочка подушки влияет и на ваши волосы.

Доктор Лис считает, что отказ от подушки уменьшает негативный эффект для волос и кожи; но для нас остается не вполне понятным, как именно: ведь простыня точно так же работает, как и наволочка.

Опасности сна без подушки

Если вы уже страдаете от боли в шее, важно проконсультироваться со специалистом, прежде чем менять режим сна. Сон без подушки может повлиять на выравнивание позвоночника, что приведет к сильному дискомфорту или усугублению ранее существовавшей боли.

Доктор Лис советует, что «слишком большая или слишком маленькая толщина подушки может привести к искривлению шеи вперед, назад или даже в сторону. Это может привести к увеличению нагрузки на суставы шеи и мышцы, окружающие шею и верхнюю часть спины». Боль в шее также может способствовать головным болям напряжения и дальнейшим проблемам со здоровьем.

Если вы обнаружили, что спать на подушке лучше, вам может быть интересно, как лучше всего спать. Потратьте деньги на хороший матрас, если вы решили спать без подушки или у вас ее нет в данный момент. Вы должны убедиться, что спите на матрасе, который правильно поддерживает вашу спину. Плохой матрас и отсутствие подушки могут привести к болям в спине и шее. Если вам не нравятся подушки, скорее всего, вам подойдет жесткий матрас .