Барби стала самым кассовым за всю историю фильмом, который сняла женщина

"Барби", которую сняла Грета Гервиг через 2 недели после выхода стала самой кассовой лентой за всю историю кино, которую сняла режиссер-женщина.

С первого места Гервиг подвинула Пэтти Дженкинс с картиной "Чудо-женщина", которая собрала в прокате 822 800 000 долларов.

"Барби" же уже за первые выходные проката собрала 356 000 000 у. е., а уже по данным на понедельник, 31 июля, сборы составили более 800 000 000.

Также проект стал самым кассовым в этом году, опередив "Стражей Галактики - 3" и "Братьев Супер Марио в кино".

И еще один момент: ни одна картина с Марго Робби или Райаном Гослингом никогда не собирала такие огромные кассы.