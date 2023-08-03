Влияние алкоголя на нашу фигуру

Почему от алкоголя можно пополнеть

Алкоголь закусывают

Причём — любой из его видов. Будь то вина, ликёры, пиво, водка или коньяк. Закуска нередко не относится к правильной пище, часто она острая, солёная и жирная, что только усугубляет всё дело. Нам обеспечены лишние калории за застольями, изобилующими мясными ассорти, сырными нарезками, салатами, густо приправленными майонезом. Даже когда мы, казалось бы не едим, а просто пьём пиво вприкуску с рыбой и орешками — мы натурально загружаем в организм углеводную бомбу, щедро приправленную излишней солью, которая ещё и задерживает воду.

Алкоголь усиливает аппетит

Да, и это тоже одна из причин, почему от алкоголя полнеют. Дело в том, что этанол тормозит работу участков мозга, которые отвечают за чувство сытости. Человек просто не замечает, что в какой-то момент перестаёт контролировать объём съеденной им еды. Он пьёт и ест... Пьёт и ест... А утром, встав на весы, с ужасом смотрит на цифры...

Гликемический индекс алкоголя выше, чем у сахара

Вы удивитесь, но это, действительно так. Гликемический индекс (коэффициент влияния углеводов на уровень глюкозы в крови) у алкоголя очень высок. Как только алкоголь поступает в кровь, организм тут же начинает использовать его в качестве источника энергии. А пищу, которая идёт следом... откладывает «про запас».

В таких случаях наше тело воспринимает калории, попавшие в организм, как избыточную энергию! И пока ваша печень не переработает алкоголь, все жиры и углеводы будут ждать своей очереди, а также внутреннего «решения», куда их отправить: потратить на выработку энергии или положить «на склад» (то есть — переработать в жир). Поэтому не удивляйтесь тому, что набираете вес, если вы относитесь к любителям долгих посиделок за щедро накрытым столом с алкоголем.

Особенно это чревато для сладкоежек. Сладкие вина, коктейли, ликёры — самый калорийный тип алкоголя. Нередко их ещё и закусывают фруктами, десертами, пирожными, конфетами... Не удивляйтесь потом, обнаружив на своих животах «спасательные круги».

В алкоголе много калорий

И это ещё одна причина негативного влияния алкоголя на фигуру. В спиртных напитках столько калорий, что в этом плане они уступают только жирам. Так, в одном грамме чистого спирта — 7 килокалорий. В 100 граммах полусладкого вина — 90 килокалорий, в 100 граммах водки — 231 килокалория, в полулитровом бокале пива — 225 килокалорий, а в 100 граммах ликёра — 350 килокалорий.

Но самое главное, что это, так называемые «пустые калории». Специалисты сравнивают в этом плане алкоголь со сладкими газированными напитками. Они одинаково калорийны, но в плане полезных веществ, витаминов и минералов совершенно пусты. Поэтому, несмотря на калорийность, алкоголь не приносит человеку чувство насыщения. Посмотрите на канале Своя Рубрика ролик, где перечисляются 10 аргументов в пользу того, чтобы бросить пить алкоголь.

Вызывает отёки и целлюлит

Алкогольные напитки изменяют углеводный обмен в организме. И, конечно же, не в лучшую сторону. Углеводы в алкоголе притягивают и накапливают воду, поэтому люди и отекают наутро после неумеренных возлияний. Также спиртные напитки имеют свойство повышать артериальное давление, а это тоже влияет на отёчность. Важно также помнить, что при злоупотреблении алкоголем нарушается работа почек, жидкость начинает задерживаться в тканях, а это чревато не только отёками, но и целлюлитом.

Появляется пивной живот

Неприятная новость для членов клуба любителей пива. Вам придётся принять тот факт, что пиво — очень калорийный напиток. Оно содержит много углеводов и может повлиять на уровень глюкозы в крови, здесь много растительных фитоэстрогенов, которые нежелательны для гормонального баланса мужчин. Именно из-за злоупотребления пивом у них и появляется, так называемый, пивной живот.

И висцеральный жир

Вид жира, который скапливается вокруг внутренних органов (печени, сердца, почек, поджелудочной железы, кишечника). Алкоголь, который в общем отрицательно влияет на метаболизм, приводит к тому, что в жизненно важных органах начинает накапливаться жировая ткань.

В итоге, мало того, что из-за висцерального жира фигура человека начинает «плыть» в области талии, этот вид жира провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Известно, что каждые «лишние» 5 сантиметров в талии увеличивают риск развития этих заболеваний на 10%. Также висцеральный жир медики часто «обвиняют» в риске появления диабета второго типа. Он же «провокатор» воспалений в организме.

Теряется тонус мышц

Алкоголь очень негативно влияет на тонус мышц. И мы сейчас объясним, почему. Этанол, который содержится в спиртных напитках, воспринимается организмом как триггер аварийной ситуации. Все системы жизнедеятельности организма объявляют тревогу, расходуя все возможные его ресурсы, чтобы переработать поступивший яд. А откуда брать эти ресурсы? Вот так и страдают не только внутренние органы, но и мышцы.

Кроме этого, при злоупотреблении алкоголем в организме падает гемоглобин, растёт объём жира, как мы уже упоминали, а количество белка, наоборот, снижается. Всё это и приводит к уменьшению мышечной массы, её тонуса и плотности, мускулатура человека иссушается.