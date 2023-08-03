16 продуктов для улучшения женского метаболизма

Овсянка

Идеальный сытный завтрак. Имея огромное количество клетчатки в своём составе, она способствует улучшению работы кишечника и ускорению метаболизма.

Зелёные яблоки

Прекрасный вариант перекуса с огромным количеством витаминов, микроэлементов и клетчаткой. Достаточно съедать 2-3 яблока в день, чтобы прощаться с лишними килограммами естественным образом без голодовок и изнурительных тренировок.

Миндаль

Источник полезных жиров, способствующий ускорению метаболизма при условии умеренного употребления.

Специи

В частности корица, карри, чёрный перец, зерна горчицы, имбирь и перец кайен. Добавляя их в основные блюда, вы ускоряете свой метаболизм вдвое. Кроме того, специи регулируют уровень сахара в крови, снижают аппетит и очищают организм от токсинов.

Шпинат

Огромное количество витамина В, содержащегося в нём, положительно влияет на состояние мышечной ткани. По словам учёных, от него также зависит скорость метаболизма.

Огурец

Является источником воды, витаминов, минералов и клетчатки, он способствует гидратации организма и ускоряет метаболизм.

Все виды капусты

Высокое содержание клетчатки в свежей капусте способствует очищению кишечника. Интенсивное переваривание, в процессе которого организм затрачивает больше энергии, чем обычно, позволяет ускорить обмен веществ. Не менее полезна для этого и квашеная капуста. В её составе присутствует молочная кислота, она помогает эффективно бороться с лишними килограммами.

Бобовые

Они способствуют улучшению работы желудочно-кишечного тракта и ускоряют метаболизм. Съев порцию фасоли, вы можете оставаться сытыми как минимум три часа. Такой эффект связан с большим содержанием клетчатки, которую организму придётся переваривать, затрачивая энергию.

Нежирное мясо

Индейка, курица или кролик. Они имеют в составе много белка, а значит, переварить их труднее, чем другие продукты. Организму необходимо гораздо больше сил, чтобы их усвоить. Подобные затраты энергии – верный способ ускорить обмен веществ. Диетологи советуют готовить мясо с овощами и специями для достижения большего эффекта.

Зелёный чай

Великолепный напиток с высоким содержанием флаваноидов и катехинов. Именно последние помогают организму бороться с многими заболеваниями, в том числе и с раковыми, а также положительно влияют на работу нервной системы. Кроме того, в нём есть кофеин, который ускоряет метаболизм. 3-4 чашки правильно заваренного зелёного чая в день поддержат нормальную скорость обмена веществ и помогут похудеть. Пить напиток можно горячим, тёплым или холодным – полезные свойства сохраняются в любом случае.

Кофе

Напиток с высоким содержанием кофеина, который помогает существенно улучшить метаболизм. Однако кофе оказывает негативное влияние на печень и способствует выведению жидкости из организма. Во избежание этих последствий специалисты по питанию советуют выпивать на каждую чашку кофе три дополнительных чашки воды.

Нежирный йогурт

Йогурт и другие молочные продукты — это источник белка, кальция и пробиотиков, которые способствуют улучшению работы желудочно-кишечного тракта и ускорению метаболизма вплоть до 70%. Доказано, что дефицит кальция может стать причиной начала застойных процессов в организме и набора лишнего веса. Рекомендуется выбирать продукты до 3% жирности.

Грейпфрут

Грейпфрут – кладезь витаминов, содержит половину ежедневной нормы витамина С для взрослого. В нём почти отсутствуют белки, жиры. Энергетическая ценность низкая. Грейпфрут и все цитрусовые оранжевого цвета – эффективный активатор обмена веществ в человеческом организме. К тому же, они улучшают пищеварение при регулярном употреблении.

Ягоды

Большое количество антиоксидантов и клетчатки в составе ягод делают их незаменимыми в борьбе с лишним весом. Лучше всего разогнать обмен веществ помогают клубника, малина и ягоды годжи. Рекомендуется принимать их в пищу свежими в составе десертов, смузи, безалкогольных коктейлей.

Рыба

В ней содержится огромное количество белка, который оказывает влияние на метаболизм. А также полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, способствующие выработке лептина — гормона, регулирующего энергетический обмен.

Сельдерей

Выбирая продукты, ускоряющие обмен веществ и сжигающие жир, стоит помнить о сельдерее. Он богат витамином С, содержит полезные микроэлементы, среди которых калий и кальций. За счёт низкой калорийности этот овощ добавляют даже в диетические блюда.