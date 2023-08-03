Бессонница? Проверьте, нет ли у вас одного из этих серьёзных заболеваний

Болезни сердца

По данным специалистов Американского колледжа кардиологов, 44% людей, страдающих заболеваниями сердца, испытывают различные проблемы со сном. Как полагают врачи, все дело в застое жидкостей, которые в течение дня скапливаются в нижних конечностях, а в течение ночи перераспределяются по всему телу. В любом случае, если вы регулярно испытываете бессонницу, или часто просыпаетесь ночью, обратитесь к врачу и сделайте ЭКГ и УЗИ сердца.

Болезни щитовидной железы

Гипертиреоз – состояние, при котором функция щитовидной железы повышена – ускоряет метаболические функции организма, из-за чего человек чувствует тревожность, нервозность, а также повышенную энергию. Ночью это состояние мешает полноценно расслабиться и погрузиться в сон.

Если вы чувствуете нечто подобное и особенно если замечали у себя другие симптомы нарушения деятельности щитовидной железы, обязательно обратитесь к эндокринологу!

Артрит

80% людей, страдающих артритом, имеют проблемы со сном. Причем дело не только в болевых ощущениях: при артрите в организме происходит воспалительный процесс, который в свою очередь часто приводит к развитию повышенной тревожности. Если вы всю ночь ворочаетесь и не можете заснуть, если постоянно возвращаетесь мыслями к неприятным событиям вашей жизни и тревожитесь за будущее, вам нужны не только противотревожные препараты, но и консультация специалиста по артриту.

Аллергия

Каждый второй человек, страдающей той или иной формой аллергии, сталкивается с нарушениями ночного отдыха. В первую очередь, разумеется, это связано с отеком носовых пазух: сильная заложенность и насморк мешают спать. Если вы также отмечаете у себя зуд, кашель, слезотечение, которые не сопровождаются простудой или гриппом, обратитесь к аллергологу.

Гормональные колебания

Средний возраст наступления менопаузы – 51 год, но нарушения сна, вызванные изменением гормонального фона, могут начаться на несколько лет раньше. Дело в том, что в течение всего периода предменопаузы постоянно снижается выработка прогестерона – гормона, способствующего хорошему сну.

Впрочем, если вам еще далеко до менопаузы, а ночной сон оставляет желать лучшего, возможно, вам стоит обратиться к гинекологу-эндокринологу и сдать кровь на анализ половых гормонов. Иногда нарушенный ночной сон может предупреждать о развивающимся синдроме поликистозных яичников.

Болезнь Паркинсона и синдром Альцгеймера

Нарушенный ночной сон может быть ранним признаком возрастных когнитивных заболеваний – таких, как болезнь Паркинсона или болезнь Альцгеймера. Трудности с засыпанием, ночные пробуждения, а также ночные кошмары и синдром беспокойных ног – все это повод обратиться к невропатологу и проверить состояние центральной нервной системы. На всякий случай.

Депрессия

Бессонница – постоянная спутница депрессии, ею страдают три четверти всех тех, у кого диагностировано это расстройство. Причем зависимость двусторонняя: не только депрессия вызывает нарушения сна, но и недостаток ночного отдыха способен спровоцировать развитие заболевания. Поэтому важно отслеживать свое психологическое состояние и обращаться к врачу, если вы чувствуете упадок сил, недостаток энергии, угнетенное настроение и другие симптомы.