Нутрициологи советуют эти продукты, чтобы быстро заснуть

Полезные для сна микроэлементы

Добавьте в тарелку минералов! Калий, магний, кальций и железо (в продуктах, конечно) помогут выработке главного гормона сна — мелатонина. Исследования выявили продукты, которые обладают суперспособностью: помогают сладко и крепко засыпать и быстрее отправляют вас в страну грёз.

Что не стоит есть перед сном?

Совершенно точно засыпанию (да и вообще здоровью) навредит тяжёлая жареная пища, кофеин (не только в кофе, но и в чае, и тем более в энергетиках), алкоголь, а продукты, вызывающие изжогу, например, томатный соус или апельсиновый сок, заставят вас вертеться всю ночь. Придерживайтесь нижеперечисленных продуктов «сонной диеты», и будете хорошо спать.

Инжир

«Инжир богат калием, магнием, кальцием и железом», объясняет сертифицированный нутрициолог Жаклин Лондон. – «Эти минералы регулируют кровоток и сокращение мышц, что очень важно для сна». Кроме того, фиги сдерживают вашу тягу к десертам (они сами как десерт) и снабжают клетчаткой, которая надолго сохраняет чувство сытости.

Арбуз

В последний прием пищи перед сном можно включить арбуз! Ведь обезвоживание – одна из частых причин бессонницы на фоне упадка сил. Так себе коктейльчик. Ешьте водянистые продукты. Арбуз восполнит дефицит влаги. 2 чашки арбузных кубиков – это половина того объема воды, который ночью необходим организму, чтобы функционировать. А арбузная клетчатка успокоит голодное урчание в животе, мешающее спать. Также, по словам Лондон, прекрасно утоляют вечернюю жажду дыня, яблоки, апельсины и груши.

Батат

Сделайте «ночной тост» из ломтиков батата. «Содержащиеся в нем калий, магний и кальций помогут расслабиться и настроиться на сон», — говорит Жаклин Лондон. Для уютного вечернего вкуса сверху капните несколько капель меда и слегка посолите морской солью. Или намажьте ложку орехового масла. Настоящий сонный десерт!

Фисташки

Фисташки возьмут джек-пот в деле засыпания. Белок, витамин В6 и магний в них – настоящая сонная смесь. Главное, соблюдайте меру и не увлекайтесь! Для хорошего сна достаточно горстки орешков. А вот если вы съедите гору фисташек, реакция будет обратной: слишком много калорий на ночь (а фисташки весьма калорийны) помешают уснуть.

Чернослив

Сушеная слива богата витамином В6, кальцием и магнием, а они помогают вырабатывать гормон сна мелатонин. Положите чернослив на ломтик цельнозернового тоста или съешьте так за 30 минут до сна.