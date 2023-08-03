Солевые ванночки для ног: почему организм скажет вам за это «спасибо»

Помогают снять усталость
Если вы натрудили ноги за весь день, вас мучает чувство тяжести или мышечные боли — попробуйте при помощи ванночки снять напряжение и дискомфорт. Просто присядьте на удобном стуле или кресле с ванночкой и отдохните немного в солёной воде. Раствор готовим так: на 1 литр воды берём 1 столовую ложку соли. Для большего эффекта добавьте несколько капель эфирных масел розы или жасмина.
Укрепляют ногти
Раствор готовим чуть более концентрированный, чем в предыдущем случае (2-3 ложки соли на 1 литр) и не добавляем в него масла. Сидим с такой ванночкой около 15-20 минут каждый вечер. Вечер — потому что такие ванночки хорошо расслабляют.
Снимают отёчность
Для борьбы с отёчностью обычно рекомендуют концентрированный солевый раствор. Разведите раствор так, чтобы на один литр очень тёплой воды приходилось примерно 50 граммов соли и поставьте в тазик ноги. Такую ванночку не нужно принимать долго, достаточно 10 минут.
Облегчают боль в суставах
Если у вас есть проблемы с суставами, то вы тоже можете попробовать себе помочь при помощи ванночек с солью, разведённой в очень тёплой или даже горячей (но не обжигающей) воде. На один литр берите 70 граммов поваренной или морской соли и сидите 15 минут. Делать такие ванночки можно курсом — не больше 10 дней. Посмотрите на канале доктора Кириллова сюжет о солевых ваннах.
Помогают от мозолей, трещин и наростов
Мозоли, трещины, наросты — неприятная штука. С ними неплохо справляются солевые ванночки с йодом. Или с йодированной солью. 1 столовая ложка на 1 литр воды, и регулярность.
Помогают от потливости
И здесь наш верный помощник — солевая ванночка. Разведите соль в очень тёплой воде в пропорции 3 столовые ложки на один литр воды, для лучшего эффекта можно добавить предварительно запаренные 3 столовые ложки коры дуба.
Какая соль подойдёт для ванночек
По большому счёту — любая. Лучше всего, конечно, делать ванночки с морской солью, которую можно купить в аптеке. Но если такой у вас нет, возьмите с кухни обычную поваренную соль. Если эта соль йодированная — будет совсем хорошо.
Имеются противопоказания
Важно знать, что подобные ванночки подходят не всем. Греть (особенно в горячей воде) ноги нельзя при высоком давлении, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, сахарном диабете и варикозе. Также их не рекомендуют делать беременным женщинам.
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