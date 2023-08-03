Боремся со «вдовьим горбиком» — гимнастика доктора Шишонина для шеи

Главное — осторожность

Прежде чем посоветовать вам комплекс упражнений, напомним, что любой курс гимнастики имеет свои противопоказания. И, перед тем, как взяться за эту гимнастику, советуем проконсультироваться с врачом.

Гимнастику Шишонина советуют практиковать при недостаточном кровоснабжении мозга, шейном остеохондрозе, гипертонии и повышенном внутричерепном давлении, частых мигренях и головных болях, ограничениях подвижности шеи. Не нужно делать этот комплекс при внутренних и внешних кровотечениях, заболеваниях в острой фазе, беременности, травмах плеч, шеи или головы, сильных болях в шее и при инфекционных заболеваниях.

И помните, самое главное — осторожность. Не нужно пытаться добиться максимального результата и чёткого угла наклона. Расслабьтесь и делайте всё легко. Все упражнения практикуем предельно тактично. По мере того, как наши мышцы укрепятся, можно немного и увеличить нагрузку. И ни в коем случае не доводите ситуацию до боли в процессе выполнения упражнений.

Вот полный комплекс упражнений Шишонина на видео, а мы предлагаем вам их описание. Запомним, что практически весь комплекс гимнастики мы будем выполнять сидя на стуле.

Метроном

Это упражнение помогает растянуть боковые мышцы шеи, которые у многих современных людей напряжены и спазмированы. Сидим на стуле прямо, руки на коленях, спина ровная. Наклоняем голову вправо. Фиксируем положение на полминуты. Повторяем наклон влево. Для каждой стороны повторяем упражнение пять раз.

Пружина

Это упражнение отлично разминает заднюю часть шейного отдела. Сидим также на стуле, руки на коленях, опускаем голову вниз, дотронувшись до шеи подбородком. Спину стараемся держать ровно. Задерживаемся в этом положении на 30 секунд. А потом поднимаем подбородок и тянем его как можно выше, растягивая шею. Также повторяем все подходы пять раз.

Гусь

А это упражнение, тоже отвечает за растяжку боковых мышц. Сидим прямо, вытягиваем шею вверх, а потом «гусиным» движением поворачиваем её, вначале к правому плечу, затем к левому. Каждый поворот фиксируем на 30 секунд. Повторяем пять раз.

Взгляд в небо

Сидим прямо, голова немного запрокинута назад. Поворачиваем голову вначале вправо (фиксация на 30 секунд), затем влево. При этом, смотреть нужно не ровно перед собой, а немного наверх.

Рамка

Кладём правую руку на левое плечо. Голову наклоняем к правому плечу. Аккуратно, не нужно сильно усердствовать. Фиксируем позу, как обычно, на 30 секунд, меняем руку. Это упражнение не только растягивает и укрепляет боковые мышцы шеи, но и воздействует на плечевой пояс. Делаем его также пять раз.

Факир

В положении сидя поднимаем руки наверх в позу факира: сгибаем и соединяем ладони. И поворачиваем голову вправо и влево. В каждом положении необходима фиксация позы на 30 секунд. Это упражнение тоже задействует мышцы спины. В каждую сторону делаем по пять поворотов. В первые дни это упражнение пойдёт трудновато, но уже через неделю вы почувствуете так называемую мышечную радость и вам станет легче сидеть в позе факира.

Цапля

Это упражнения можно выполнять, как сидя, так и стоя. Руки тянем назад и в стороны, одновременно вытягивая подбородок вперед и вверх. Буквально растягиваем весь свой позвоночник. Также повторяем упражнение пять раз.

Как их делать

Ещё раз напомним: нельзя выполнять упражнения резко. Не стремитесь сильно наклонять голову. Делайте всё плавно и постепенно. И обязательно регулярно. Пройдёт месяц, и вы увидите в зеркале изменения, которые вас точно обрадуют.