Трамп предстал перед судом по обвинениям в попытках отменить результаты выборов

Бывшему президенту США предъявлены четыре обвинения, у него взяли отпечатки пальцев.

Трамп приехал в здание Федерального суда им. Э. Барретта Преттимана в центре американской столицы. Там ему будет официально предъявлено обвинение по четырем пунктам, связанным с его попытками незаконно остаться у власти, несмотря на поражение на президентских выборах 2020 года.

Трамп сделал заявление, в котором не признал себя виновным. У него сняли отпечатки пальцев, но не надели наручники и, вопреки обычным процедурам, не сфотографировали. Суд будет использовать фотографию, которая уже есть в деле.

Перед зданием суда в американской столице собралась относительно небольшая группа сторонников и противников экс-президента.