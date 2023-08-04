Bratz запустил выпуск кукол в образе Кайли Дженнер

Bratz анонсировал лимитированную коллекцию кукол с внешностью Кайли Дженнер. Каждая из шести мини-версий звезды одета в один из знаковых нарядов Кайли с красных дорожек.

Среди них, в частности, есть знаменитое лавандовое платье Versace с Met Gala-2019, а также черное платье с корсетом и короной с выставки Thierry Mugler-2022, сообщает Супер.ру.

Как уточняется, Дженнер - фанатка Вratz с детства, а для самой компании это - первая коллаборация со знаменитостью в ее истории. Рады этому и фанаты артистки.

А вот поклонники кукол Bratz устроили настоящий бунт под постом бренда. Некоторые при этом заявили, что Кайли с ее репутацией порочит кукол с большой историей.

А другие добавили - они были бы не против такого сотрудничества, если бы модель не одевалась так безвкусно. Но при всем при том победить популярность бьющую все рекорды Барби ее конкурентка Bratz вряд ли сумеет - даже с внешностью Кайли Дженнер.