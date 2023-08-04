Politico: Моравецкий «отвесил пощёчину» Зеленскому за вызов польского посла в МИД Украины

В новой статье американской газеты Politico утверждается, что польский премьер Матеуш Моравецкий фактически ответил «пощёчиной» в адрес Владимира Зеленского на решение МИД Украины вызвать посла Польши после слов главы канцелярии Дуды Марчина Пшидача о недостаточной благодарности Кеива за оказанную помощь.

По данным Politico, Моравецкий сообщил, что правительство Украины должно уважать решение Польши не впускать в страну украинскую сельскохозяйственную продукцию, которая стоит дешевле и подрывает усилия польских фермеров.