Собчак назвала свадьбу Хованского в Сербии ответом за интервью, которое блогер дал на ее Ютуб-канале в прошлом году

16:45 2023-08-04

Ксения Собчак опубликовала фрагмент интервью, которое она брала у Юрия Хованского в 2022 году, когда тот обещал найти невесту и жить в Сербии. Мужик сказал - мужик сделал!

Ксения Собчак пожелала блогеру Юрию Хованскому счастья в личной жизни вместе со студенткой Ксенией, которую тот взял в жены.

Событие звездная блондинка решила прокомментировать в своем Телеграм-канале.

Она разместила в Сети отрывок прошлогоднего интервью с блогером в ее студии, когда тот клянется найти невесту и переехать в Сербию.

Собчак отметила, что все, что сказал Хованский успешно осуществил: женился и увез супругу в Сербию.

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