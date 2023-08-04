Собчак назвала свадьбу Хованского в Сербии ответом за интервью, которое блогер дал на ее Ютуб-канале в прошлом году

Ксения Собчак пожелала блогеру Юрию Хованскому счастья в личной жизни вместе со студенткой Ксенией, которую тот взял в жены.
Событие звездная блондинка решила прокомментировать в своем Телеграм-канале.
Она разместила в Сети отрывок прошлогоднего интервью с блогером в ее студии, когда тот клянется найти невесту и переехать в Сербию.
Собчак отметила, что все, что сказал Хованский успешно осуществил: женился и увез супругу в Сербию.
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