11 человек пострадали в результате взрыва газа в 5-этажном доме в Канске

4 августа пресс-служба МВД России сообщила, что на улице Каландарашвили в Канске произошёл взрыв газа в жилом пятиэтажном дома. Известно, что в результате инцидента пострадали 11 человек, 7 из которых были госпитализированы. Два из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

По предварительной информации, взрыв в «пятиэтажке» Канска произошёл во время замены газового оборудования в доме. Некоторые СМИ утверждают, что при проведении плановых работ у сотрудника газовой службы были при себе ящики с пивом.