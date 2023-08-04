Welt: ФРГ замедлила поставки оружия в Украину, которое Шольц обещал Зеленскому

4 августа репортёры издания Die Welt со ссылкой на источник в бундесвере рассказали, что Германия так и не передала войскам Украины обещанные 20 боевых машин пехоты Marder, четыре противоракетные системы IRIS-T и двенадцать пусковых установок к ним. Также ФРГ планирует поставить Киеву 10 танков Leopard-1 из 110 обещанных.

В Welt отметили, что после переговоров между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и Владимиром Зеленским Германия анонсировала крупный пакет военной помощи для ВСУ, однако с тех пор лишь немногое немецкое вооружение было доставлено на Украину.