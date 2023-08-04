Путин издал закон об изменении предельных границ возраста призывников до 30 лет

Законодательный документ разъясняет, кого могут призвать для срочной службы в российскую армию. В эту категорию попадают граждане, которым исполнилось 18 лет и возраст которых не превышает 30 лет.

До этого призывниками считались россияне 18-27 лет. Верхняя граница возраста для призыва поднялась сразу на 3 года. Нижняя — осталась прежней.

Ранее соответствующий законопроект был утвержден на заседании Совета Федерации. За него отдали голоса 159 членов парламента, 1 человек воздержался.

Принятый закон начнет действовать с 1 января 2024 года.