Долгий сон по выходным может провоцировать набор веса и заболевания

В исследовании приняло участие 900 человек. Выяснилось, что отклонения от привычного биоритма пробуждения в выходные дни связано с заболеваниями сердца и лишним весом.
У тех испытуемых, кто долго спал на выходных, количество кишечных бактерий, ответственных за набор килограммов увеличивалось. Также у них наблюдалась усталость и чувство разбитости.
При этом подобные эффекты возникали даже тогда, когда человек изменял режим сна всего один-два раза в неделю. К нарушениям приводят даже лишние полтора часа сна.
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