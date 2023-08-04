Долгий сон по выходным может провоцировать набор веса и заболевания

В исследовании приняло участие 900 человек. Выяснилось, что отклонения от привычного биоритма пробуждения в выходные дни связано с заболеваниями сердца и лишним весом.

У тех испытуемых, кто долго спал на выходных, количество кишечных бактерий, ответственных за набор килограммов увеличивалось. Также у них наблюдалась усталость и чувство разбитости.

При этом подобные эффекты возникали даже тогда, когда человек изменял режим сна всего один-два раза в неделю. К нарушениям приводят даже лишние полтора часа сна.