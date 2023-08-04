Литва намерена закрыть отдельные пограничные пункты на литовско-белорусской границе

ТАСС, со ссылкой на Лауринаса Касчюнаса, председателя комитета Сейма Литвы, занимающегося задачами национальной безопасности и обороны, сообщили о предстоящем закрытии некоторых контрольно-пропускных пунктов на границе между Литвой и Беларусью.

В эфире национального радио Касчюнас сказал о закрытии КПП следующее: «это лишь вопрос времени». Далее он отметил, что при дальнейшем ухудшении ситуации «граница может быть закрыта и полностью».

По словам политика, присутствие в Беларуси формирования ЧВК «Вагнер» еще больше обостряет международную ситуацию.