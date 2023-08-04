Reuters: судья по делу Трампа допускала антиконституционные ошибки

Репортёры американской газеты Reuters сообщили, что в июне судья по уголовному делу против Дональда Трампа Эйлин Кэннон допустила ряд серьёзных ошибок, нарушающих конституцию Соединённых Штатов.

В частности, на заседании против другого обвиняемого Кэннон отказалась произнести традиционную клятву, а также не пустила в зал суда слушателей и родственников подсудимого.

По данным Reuters, подобные действия Эйлин Кэннон могут привести к непризнанию юридической силы судебных заседаний, которые проводятся с её участием.