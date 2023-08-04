Перекус злаковыми в рабочий день прибавит энергии, и повысит продуктивность

Злаки и фрукты оказались на первых местах среди перекусов, которые помогут сохранить энергичность в течение рабочего дня. Цельнозерновые продукты в сочетании с клетчаткой это идеальный вариант.

Дело все в сложных углеводах, которые с одной стороны дают энергию, а с другой более длительное чувство насыщения по сравнению с простыми. Подойдут цельнозерновые хлебцы, крекеры, злаковый хлеб с творогом и различные овощи.

Можно позволить себе и фруктовый перекус. Яблоко, апельсин и ягоды надолго зарядят энергией. А если уж сильно хочется сладкого, то кусочек темного шоколада это самое то.