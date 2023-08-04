Гинеколог рассказала, как правильно носить белье

Совет № 1. Не носите стринги слишком часто

По словам доктора Кэннон, при ношении стрингов вредоносным бактериям, включая кишечную палочку E. Coli, открывается легкий путь из заднего прохода во влагалище. «Задумайтесь о том, куда перемешается эта тонкая ниточка, когда вы садитесь» — говорит она. Если вы не готовы насовсем расстаться с любимыми трусиками, то, по крайней мере, не надевайте их на ночь — дайте телу возможность"дышать».

Совет № 2. Отдайте предпочтение хлопку

Хлопок — натуральный материал, пропускающий воздух гораздо лучше шелка или кружева. По мнению доктора Кэннон, «дышащий» материал предотвратит скопление бактерий и развитие инфекции.

Совет № 3. Всегда меняйте бельё после занятий спортом

Мыться под душем после тренировки бесполезно, если вы не надеваете свежее белье. По словам доктора Кэннон, на тренажерах скапливаются миллионы различных бактерий и грибков, которые любят тепло, влагу и темноту.

Совет № 4. Используйте моющие средства без запаха

Не стирайте нижнее белье и нательную одежду с дезодорированным порошком и кондиционером для белья. Моющие средства с ароматизаторами могут вызвать раздражение и покраснение кожи.

Совет №5 Не носите бельё, которое вам мало

Если у вас завалялась пара любимых трусиков, которые уже невозможно надеть, не приложив некоторые усилия, — самое время от них избавиться! Есть веская причина не пользоваться таким бельем. «Если ваши трусики оставляют следы на теле, то вы рискуете получить вагинальную инфекцию и сыпь», — считает доктор Кэннон.

Совет № 6. Никогда не надевайте грязное бельё!

Это может показаться безумием, но каждый из нас может оказаться в ситуации, когда закончилось чистое белье. И поверьте: некоторых женщин это не останавливает! Вы конечно можете вывернуть трусики наизнанку и надеть их, но в этом случае инфекции вам избежать вряд ли удастся.