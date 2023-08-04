Почему нельзя спать на закате — настоящая причина

Приметы о сне на закате

Страх ложиться спать вместе с солнцем появляется еще в Древнем Египте: эти любители кошек считали, что на закате лодка с душами покойных отправляется в подземное царство. Если лечь спать на закате, то мертвые могут прихватить душу спящего и уволочь с собой во владения Анубиса. Спящий на закате рискует не проснуться.

Христиане и мусульмане тоже связывают закат солнца с переходом душ покойных в иной мир. Все погребальные ритуалы заканчиваются до заката солнца, чтобы душа могла отправиться в посмертную жизнь. Но по пути неупокоенная душа может навредить живым, которые спят — считают некоторые верующие.

В казахских легендах сумерки — время битвы Добра и Зла — уж точно неподходящее время, чтобы попробовать выспаться.

Кстати, по одной из примет, сон на закате предрекает бедность и раннюю смерть.

Действительно вредно спать на закате?

А что по этому поводу думают ученые? Желание лечь спать вместе с солнышком может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Причиной может быть хроническая усталость, депрессия, проблемы с щитовидной железой, сосудами или печенью. Если вы стали замечать, что по вечерам вас клонит в сон — рекомендуем поговорить с доктором.

Даже если вы поддадитесь желанию и ляжете спать пораньше, шансов, что вам удастся выспаться, немного. Ученые считают, что вы проснетесь посреди ночи и не сможете заснуть. А с утра вас ждет больная голова, ощущение «разбитости», снова желание лечь пораньше — и так по замкнутому кругу.

Не стоит забывать, что этот мир заточен под «жаворонков». Если вы пристраститесь к ночным бодрствованиям, с утра все равно придется идти на работу. А если ваша работа не требует появления в офисе в 9 утра, вы рискуете окончательно изолировать себя от окружающих, которые спят, пока вы бодрствуете. В такое время, как сейчас, особенно важно поддерживать отношения с близкими людьми не только по переписке, встречаться и обнимать друг друга.