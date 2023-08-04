Способы приучиться спать в новой позе

Как изменить привычную позу для сна?

Специальная подушка

Для сна на боку, на спине, для беременных.

Правильный матрас

Менее жесткий матрас для сна на боку, жесткий — для сна на спине. Не забудьте про ограничения по весу: 80 кг на спальное место, 100 кг на спальное место, 120 кг. Возьмите с запасом, пусть он поддерживает вас как следует!

Теннисный мячик

Закрепленный на пижаме в районе лопаток. Вы переворачиваетесь на спину, мячик создает дискомфорт, и вы переворачиваетесь обратно. Такой совет дает доктор Жорж Гасибе , невролог из Института расстройств сна и бодрствования Медицинского центра Хакенсакского университета. Однако, нам кажется, что этот метод может привести к проблемам у пациентов с расстройством сна. Будьте осторожны!

Подушка между коленями

Идеальна для выработки сна на боку. Она помогает выровнять позвоночник и уменьшить нагрузку на бедра. Особенно хорошо этот лайфхак работает при восстановлении после травмы, проверено редакцией.

Специальные гаджеты

Например, электронный браслет, который определяет положение тела во сне, и будет вибрировать, пока вы не примете нужную позу.

Регулируемая кровать

Может имитировать положение тела в шезлонге — вам будет комфортно спать только на спине — действительно комфортно.

Пять подушек

Впрочем, иногда достаточно двух. Обложиться подушками — может быть хорошим решением, чтобы создать положительное подкрепление сна в нужной позе. А еще этот метод эффективен при травме плеча. Но важно, чтобы подушки были чистыми — а как это сделать, читайте в нашей статье.

Подушка под живот

Если вы хотите спать на животе — подложите подушку под живот, которая будет поддерживать нужное положение тела. Под голову положите низкую упругую подушку.

Идеальные позы для сна для разных ситуаций

Сон на боку

Проблемы со спиной и шеей

Храп

Односторонние боли (например, последствия спортивной травмы)

Сон на левом боку хорош для кровообращения и при беременности.

Сон на животе

Апноэ,

Изжога,

Расстройство желудка.

Сон на спине

Проблемы с позвоночником.