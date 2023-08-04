Способы приучиться спать в новой позе

Как изменить привычную позу для сна?
Специальная подушка
Для сна на боку, на спине, для беременных.
Правильный матрас
Менее жесткий матрас для сна на боку, жесткий — для сна на спине. Не забудьте про ограничения по весу: 80 кг на спальное место, 100 кг на спальное место, 120 кг. Возьмите с запасом, пусть он поддерживает вас как следует!
Теннисный мячик
Закрепленный на пижаме в районе лопаток. Вы переворачиваетесь на спину, мячик создает дискомфорт, и вы переворачиваетесь обратно. Такой совет дает доктор Жорж Гасибе , невролог из Института расстройств сна и бодрствования Медицинского центра Хакенсакского университета. Однако, нам кажется, что этот метод может привести к проблемам у пациентов с расстройством сна. Будьте осторожны!
Подушка между коленями
Идеальна для выработки сна на боку. Она помогает выровнять позвоночник и уменьшить нагрузку на бедра. Особенно хорошо этот лайфхак работает при восстановлении после травмы, проверено редакцией.
Специальные гаджеты
Например, электронный браслет, который определяет положение тела во сне, и будет вибрировать, пока вы не примете нужную позу.
Регулируемая кровать
Может имитировать положение тела в шезлонге — вам будет комфортно спать только на спине — действительно комфортно.
Пять подушек
Впрочем, иногда достаточно двух. Обложиться подушками — может быть хорошим решением, чтобы создать положительное подкрепление сна в нужной позе. А еще этот метод эффективен при травме плеча. Но важно, чтобы подушки были чистыми — а как это сделать, читайте в нашей статье.
Подушка под живот
Если вы хотите спать на животе — подложите подушку под живот, которая будет поддерживать нужное положение тела. Под голову положите низкую упругую подушку.
Идеальные позы для сна для разных ситуаций
Сон на боку
Проблемы со спиной и шеей
Храп
Односторонние боли (например, последствия спортивной травмы)
Сон на левом боку хорош для кровообращения и при беременности.
Сон на животе
Апноэ,
Изжога,
Расстройство желудка.
Сон на спине
Проблемы с позвоночником.
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