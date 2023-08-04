5 фактов о варикозе, которые должна знать каждая женщина

Наследственность — самый большой фактор риска

Факторов, увеличивающих ваши шансы получить варикозное расширение вен, довольно много, но наследственность — первый и самый решающий. Более чем 80% случаев варикозного расширения вен обусловлено наследственностью. Поэтому вам надо быть особенно внимательной к своему здоровью, если в вашей семье были случаи этого заболевания. Впрочем, такие факторы как повышенный уровень сахара в крови, лишний вес и беременность тоже оказывают влияние на риск развития болезни.

Варикоз бывает не только на ногах

Варикозное расширение вен, развивающееся из-за естественного давления массы тела и силы тяжести, действительно чаще всего развивается на ногах. Но другие формы варикоза могут появляться на шее, лице и других частях тела. Даже геморрой, с которым сталкиваются многие женщины после беременности или наступления старшего возраста, также является формой варикоза.

Изменения в образе жизни могут снизить риск

Поддержание оптимального для вас веса, избегание сидячего образа жизни и длительного стояния, отказ от обтягивающей одежды и высоких каблуков — все это простые действия, которые могут помочь существенно снизить риск развития заболевания. Если у вас нет генетической предрасположенности, этих мер профилактики может быть вполне достаточно, чтобы практически полностью защитить себя от развития варикоза. А определить перед покупкой, насколько комфортными будут туфли, вы сможете благодаря советам из этой статьи.

Варикоз — не только косметическая проблема

В лечении нуждаются не все варикозные вены, некоторые из них могут оказаться просто косметической проблемой. Но важно знать симптомы, при появлении которых нужно обязательно обратиться к врачу: тяжесть, боль, отеки, зуд, жжение, онемение, спазмы и синдром беспокойных ног. И, конечно же, обязательно нужно обратиться к врачу, если на коже появляются язвочки.

Варикоз редко развивается только в одной области

Плохие новости: появление одной расширенной вены существенное повышает риск развития венозной болезни в другом месте. Поэтому особенно важно принимать меры профилактики и регулярно обследоваться у врача, если вы нашли у себя расширенную вену.