7 продуктов с низким содержанием соли, которые помогут вашему сердцу

Почему вреден избыток соли

Натрий (основной компонент поваренной соли) – очень важное питательное вещество, если полностью исключить его из рациона, это может плохо сказаться на состоянии здоровья. Но дело в том, что нашему организму его требуется очень немного, а систематическое превышение безопасной дозы может привести к повышению кровяного давления и увеличению риска сердечного приступа, сердечной недостаточности, инсульта и даже заболеваний почек.

Как контролировать количество соли? Прежде всего стоит помнить, что больше всего натрия мы получаем в скрытом виде: из полуфабрикатов, продуктов из обработанного мяса, а также из еды в кафе и ресторанах, где часто добавляют больше соли, чтобы сделать вкус блюда более ярким. Потому мы советуем для готовки выбирать продукты, в которых мало соли – чтобы поддерживать здоровый уровень натрия и защитить свое сердце.

Горох и бобы

Белок и растительная клетчатка, которых много в бобовых, очень важны для поддержания здорового веса, а значит, и для здоровья сердца. Кроме того, все эти культуры содержат мало жира и совсем не содержат холестерин. Мы рекомендуем выбирать сушеные продукты, а не консервированные: хоть они и требуют больше времени на приготовление, в фасоли или горохе из банки обычно очень много скрытой соли и сахара.

Фрукты

В большинстве фруктов соли или нет вовсе, или совсем немного. Кроме того, свежие фрукты богаты клетчаткой, а также витаминами, микроэлементами и полезными антиоксидантными соединениями, которые уменьшают воспалительный процесс и помогают клеткам нашего тела восстанавливаться после атаки свободных радикалов. Но если у вас повышенный уровень сахара в крови, выбирайте фрукты с осторожностью: во многих из повышенное содержание глюкозы, которая может быть для вас опасна.

Йогурт

Еще один отличный продукт для всех, кто заботится о здоровье сердца: йогурт, который можно легко сделать самим, не только поддерживает нормальное пищеварение (важно для контроля веса), но и снижает риск сердечного приступа и инсульта. Но важно выбирать натуральный йогурт, без добавок и тем более сахара – иначе вместо полезного продукта вы получите настоящую калорийно-сахарную бомбу.

Орехи и семечки

Приятная новость: исследования подтверждают, что те, кто регулярно едят орехи или семечки, в итоге реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но важно помнить, что выбирать стоит орехи натуральные, без добавления соли, сахара, меда или сиропа – иначе вся польза буквально сойдет на нет.

Овощи

И фрукты, и овощи содержат важные питательные вещества, которые могут помочь снизить уровень холестерина и кровяное давление. А в таких овощах, как спаржа, стручковая фасоль, огурцы, баклажаны, чеснок и тыква не содержат и природную соль. Ешьте их почаще, но при готовке старайтесь добавлять минимальное количество соли.

Крупы

Еще один отличный продукт для здорового рациона: практически все крупы содержат медленные углеводы, которые помогают надолго сохранить чувство сытости, а также поддерживать здоровый уровень сахара в крови. И, конечно же, старайтесь добавлять меньше соли в процессе приготовления – гречка, булгур, киноа и другие злаки и без того очень вкусны!

Травы и специи

Хотите меньше использовать соль при готовке? Добавляйте больше трав и специй! Кроме того, большинство пряностей и ароматной зелени содержат в себе разные полезные соединения, некоторые из которых защищают здоровье сердца.