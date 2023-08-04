Врач рассказал, что делать, если вам трудно дышать, а скорая всё не едет

Когда нужно вызывать врача

Прежде всего позвольте напомнить, при каких симптомах важно немедленно вызывать врача. Если вы ощущаете у себя что-то из приведенного ниже списка, не пытайтесь переждать – сразу звоните в «Скорую». Одышка и затрудненное дыхание могут сопровождать не только пневмонию (вызванную коронавирусом или другими причинами), но и сердечный приступ и другие болезни сердца, отек Квинке, инсульт и поражения мозга, а также другие заболевания, которые могут быть опасны для жизни. Немедленно звоните в «Скорую» если:

Температура резко поднялась выше, чем 38,5 градусов;

Вам трудно дышать;

Вы чувствуете боль в груди или ощущаете дискомфорт;

У вас сильная одышка.

Как облегчить дыхание

Пока врач едет, вы можете попробовать облегчить дыхание себе или близким. Для этого:

Примите правильную позу

При любых трудностях с дыханием нельзя лежать на спине. Самая лучшая поза в лежачем положении – на животе, лицом вниз, можно даже немного свесить голову с поверхности кровати или дивана.

Также можно принять позу, которую рекомендуют стюардессы при возникновении опасности в полете: сесть, нагнуться вперед, выгнув спину, руки положить на колени или обнять колени, голову опустить вниз.

Если нет возможности сесть, согните корпус в талии, обопритесь руками о любую поверхность (край стола, стену, перила) и наклоните голову вниз. Кстати, если вы боитесь воспаления легких, прочитайте нашу статью: «Пневмония или ОРВИ? 9 важных отличий», чтобы вовремя распознать опасность, либо напротив — перестать паниковать.

Сделайте несколько дыхательных упражнений

Дыхательную гимнастику полезно делать в любое время, а сейчас – особенно. Даже самые простые упражнения, направленные на развитие легких, улучшают их состояние и помогают лучше насыщать кровь кислородом. Поэтому мы рекомендуем каждый день хотя бы пять минут посвящать дыхательным упражнением (которые к тому же помогают снять приступы тревожности).

Если же вам стало трудно дышать, попробуйте сделать следующее простое упражнение: сделайте глубокой вдох, задержите дыхание на 5-6 секунд, медленно выдохните. Повторите несколько раз, после чего попробуйте покашлять. После выполнения упражнения может появиться головокружение, но если оно не сопровождается спутанностью сознания, скорее всего, волноваться не о чем.