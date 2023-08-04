5 рекомендаций врачей, которые мы нарушаем чаще всего

Не пытайтесь отвезти больного в больницу самостоятельно, вызывайте «скорую»

Самое худшее, что вы можете сделать, почувствовав себя плохо – самим отправиться в больницу. Во-первых, если вам станет хуже по пути, некому будет оказать вам помощь. Во-вторых, прием и регистрация при самостоятельной госпитализации потребуют намного больше времени, чем при доставке по «Скорой».

Наконец, в третьей, если вас будет доставлять бригада и в пути что-то пойдет не так, врачи свяжутся с персоналом больницы, который приготовит все для необходимых реанимационных мероприятий – а кто это сделает, если вы добираетесь «своим ходом»? В общем, не надо героизма, вызывайте врачей!

Обращайтесь к врачу при первых симптомах болезни

Чем раньше будет выявлена болезнь, тем проще лечение и тем больше шансов на его положительный исход. Если вы чувствуете дискомфорт, боли, если вы обнаружили у себя какое-то новообразование или просто чувствуете, что с вами что-то не так – не ждите, пока само пройдет. Не бойтесь показаться мнительным – поверьте, врач намного больше обрадуется «надуманным» симптомам, чем запущенной болезни.

Не пользуйтесь просроченными лекарствами

Всегда внимательно изучайте инструкции к медицинским препаратам – особенно в той части, которая касается срока годности и использования после открытия флакона. И безжалостно избавляйтесь от любых «подозрительных» препаратов. Поверьте, вы точно не хотите знать, какие побочные эффекты могут возникнуть от применения лекарств, которые неправильно хранились, или хранились дольше обычного!

Бросьте курить. Просто сделайте это

Да, мы все столько слышали о вреде курения, что новые призывы отказаться от этой привычки могут вызывать раздражение и даже злость. Но правда остается правдой: именно курение повышает риск развития многих смертельно опасных заболеваний. И не важно, сколько вам лет и каков у вас «стаж»: когда бы вы ни бросили, ваше здоровье от этого только улучшиться.

Не бросайте пить лекарства, если почувствовали себя лучше

В первую очередь, конечно, это касается антибиотиков – но и все остальные препараты стоит принимать в точном соответствии с назначениями врача. Исчезновение симптомов не означает, что болезнь прошла, как правило, до выздоровления еще должно пройти некоторое время. Наберитесь терпения и пропейте курс препаратов. В конце концов, это требует не так много времени.