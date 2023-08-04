Эсперт красоты Никитина утверждает, что ретинол помогает бороться со старением кожи

Юлия Никитина обращает внимание, что важно в каком виде ретинол предоставлен в составе того или иного средства. Это должен быть сам компонент, а не его эфир, от которого результата можно не ждать.

Также специалист обратила внимание, что ретинол нужно вводить понемногу.

По словам бьюти-эксперта, лучшего эффекта компонент поможет добиться при применении его совместно с фосфолипидами: таким образом он лучше проникает в более глубокие слои кожи.

Также Никитина отметила эффективность пептидов при сохранении молодости, которые она называет "чудом в мире косметики".