А ещё это вкусно: диета DASH от высокого давления

Что такое диета DASH?

Диета DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension — диетологический подход к лечению гипертонии) – это рацион, который уже несколько лет подряд признается одним из самых полезных и эффективным для здоровья.

Изначально этот план питания разрабатывался именно для лечения повышенного кровяного давления, однако позже выяснилось, что он эффективен для профилактики диабета, снижения уровня холестерина, а также профилактики инсульта и сердечной недостаточности. Также DASH помогает похудеть и поддерживать здоровый уровень веса.

В основе диеты лежит средиземноморский рацион, признанный наиболее здоровым и полезным. Именно в тех странах, где преобладает этот тип питания, наиболее высокая продолжительность жизни, люди реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом второго типа.

В чём суть диеты DASH?

Самое главное отличие этого рациона от большинства диет: ее разрабатывали для людей, которым придется следить за своим питанием всю жизнь, а потому она не предполагает ограничения в калорийности, исключения каких-либо групп важных веществ. Переходя на DASH, человек продолжает питаться разнообразно, его организма получает все необходимые вещества, поэтому не возникает чувства голода.

Рацион предполагает увеличение потребления калия, магния, антиоксидантов и клетчатки , овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, масличных семян, а также сушеных фруктов и овощей. Сократить придется количество насыщенных жиров, сладкое и соль. Фактически, достаточно просто отдавать предпочтение «полезным» продуктам (все мы знаем их с детства) и отказаться от вредных.

Какие главные принципы диеты DASH?

Все довольно просто. Вот главные правила:

Обязательно ограничить употребление соли до 2,5 г в день;

Исключить сладкие и газированные напитки;

Пить до 2 литров жидкости в сутки;

Сладости есть не чаще 5 раз в неделю;

Принимать пищу 5 раз в день, при этом вес одной порции не должен превышать 215 граммов;

Также разрешается 8 перекусов в день;

Полный отказ от алкоголя и табака;

Исключение из рациона копченостей, солений, жирной пищи, сдобы, мясных и рыбных консервов;

Обязательное употребление цельнозерновых продуктов.

Что можно и нельзя при диете DASH

Ежедневный рацион при диете DASH должен включать следующие продукты:

Зерновые — не менее 7 порций в сутки (1 порция = ломтик хлеба, 1/2 стакана готовых макарон, 1/2 стакана каши).

Фрукты — не более 5 порций в сутки (1 порция = 1 фрукт, 1/4 стакана сухофруктов, 1/2 стакана сока).

Овощи — 5 порций в сутки (1 порция = 1/2 стакана вареных овощей).

Нежирные молочные продукты — 2–3 порции в день (1 порция = 50 г сыра или 0,15 л молока).

Семена, бобы, орехи — 5 порций в неделю (порция = 40 г).

Жиры животные и растительные — 3 порции в день (1 порция = чайная ложка оливкового или льняного масла).

Сладкие блюда — не чаще 5 раз в неделю (1 ч. л. варенья или меда).

Жидкость — 2 л в день (вода, зеленый чай, сок).

Белок — 0,2 кг постного мяса или рыбы, яиц.

Что нельзя при DASH?

Вредных продуктов не так и много и отказаться от них стоит не только тем, у кого есть проблемы с давлением, холестерином или уровнем сахара. Вот список «вредителей»:

Фастфуд;

Чипсы;

Газированные напитки;

Жирное мясо;

Копчености;

Алкоголь;

Консервы;

Сладости.