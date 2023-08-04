Полезные свойства голубики

Пищевая ценность голубики

Размер порции: 1 стакан

Калории: 85 ккал

Жиры: 0,5 г

Углеводы: 21 г

Пищевые волокна: 3,6 г

Сахар: 15 г

Белки: 1,1 г

Калий: 114 мг

Витамин С: 24% суточной нормы

Витамин В6: 5% суточной нормы

Польза голубики для здоровья

Голубика не только богата необходимым питательным веществом — витамином С, но и может несколькими способами придать мощный импульс вашему телу:

Снижение риска хронических заболеваний

Антиоксиданты, содержащиеся в ягодах, могут снизить риск целого ряда заболеваний, уменьшая воспаления и борясь со свободными радикалами.

Улучшение здоровья мозга

Флавоноиды в голубике могут снизить риск когнитивных отклонений и деменции, улучшая кровообращение и защищая клетки мозга от повреждений.

Защита сердца

Некоторые исследования связывают потребление голубики с понижением кровяного давления. Поскольку голубика богата полифенольными соединениями, которые помогают вашим кровеносным сосудам, она считается кардиозащитной пищей.

Голубика — это суперфуд?

Многие продукты с высоким содержанием антиоксидантов называют «суперфудами», но это понятие на самом деле не определено и не имеет четкого значения. Тем не менее, голубика содержит достаточно много антиоксидантов, а ещё она отлично сочетается с большим количеством различных блюд и закусок.

Полезна ли голубика в замороженном виде?

Эти ягоды могут сделать любые закуски невероятно сладкими, сытными и полезными, независимо от сезона. Как? Фермеры замораживают голубику в разгар летнего урожая для максимальной пользы здоровью и сохранения наилучшего вкуса.

Способствует ли голубика снижению веса?

Набрать вес можно от любой пищи, если потреблять слишком большое ее количество, но когда дело доходит до голубики, это не так просто сделать. Полный стакан содержит всего 80 калорий и до 9 г клетчатки — комбинация, которая поможет вам насладиться максимальным вкусом и полнотой с минимальным количеством калорий.

Придаёт ли голубика энергию?

Сочетание растворимой и нерастворимой клетчатки в ягодах может замедлить скорость пищеварения в желудочно-кишечном тракте, способствуя более равномерному поступлению сахара в кровь и более стабильному и длительному заряду энергией! Благодаря этому свойству голубика отлично подходит для диабетиков или других людей, которые следят за уровнем сахара в крови.

Как можно есть голубику?

Добавление голубики в любом виде в свой рацион питания — уже здорово! Приправьте салаты и соте высушенными ягодами, разнообразьте газированную воду или несладкий чай замороженной голубикой, используйте свежую в приготовлении домашних смузи или добавьте голубику в хлопья, блины и десерты для максимальной пользы вашему здоровью.