Что съесть, если вы проголодались ночью: советы нутрициологов

Нарезанная грудка индейки

Грудка индейки содержит L-триптофан, который вызывает чувство расслабления и сонливости, а белок вызывает приятное чувство сытости. Об этом говорит Морисса Мешулам, зарегистрированный диетолог.

Крекер с сыром

И снова: сыр содержит белок и триптофан, который превращается в мелатонин и помогает заснуть. А в крекерах содержится клетчатка, которая дарит чувство сытости. Только не переборщите, чтобы скачок сахара не вызвал ночные кошмары: идеально подойдут крекеры из миндальной муки.

Овощи и хумус

«Клянусь, люди часто забывают, что им нравится есть овощи», — говорит Аманда Франкени, диетолог, — «две ложки хумуса обеспечат вас белком, клетчаткой и полным удовлетворением».

Вишни с фисташками

Терпкие вишни содержат мелатонин, а фисташки насыщают белком и жиром. Идеальный перекус. чтобы почувствовать сытость и сонливость, объясняет Мешулам.

Банан с арахисовым маслом

Франкени объяснил: «Фрукты содержат калий, помогающий расслабить мышцы, и сложные углеводы, которые регулируют скачки сахара в крови, которые могут не дать вам уснуть.

Смешайте банан с арахисовым маслом, полезным для здоровья, насыщающим жиром и источником триптофана, вызывающим сонливость. Такую закуску легко приготовить даже посреди ночи — идеально».

Злаковые хлопья и теплое молоко

Стакан теплого молока — идеален, чтобы отправить малышей в постель. Но если вы проснулись посреди ночи, оно поможет вам снова заснуть. Главное — выбирайте не слишком сладкие хлопья.

Протеиновые батончики и прочие снэки

«Грецкие орехи, миндаль и фисташки содержат натуральный мелатонин, белок и магний, которые насыщают и вызывают сон», — сказал Франкени. Если вам нужно подкрепиться, не вставая с постели (привет всем кормящим мамам) — это идеальный выбор. Главное, откажитесь от батончиков с шоколадом, кофейными зернами и с высоким содержанием сахара.

Как не просыпаться ночью от голода?

Возможно, вы просто не доедаете? Если вы каждую ночь просыпаетесь от голода, это может говорить о том, что у вас не все в порядке.

Проверьте, достаточно ли сбалансированный у вас рацион;

добавьте дополнительный перекус перед сном;

добавьте полезный перекус в течение дня — дробите приемы пищи, уменьшая порции и ешьте чаще;

возможно, причина в тревожности, которую вы можете принимать за голод.