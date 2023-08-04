Пускать пса в постель полезно для здоровья, считают ученые

Правила свои в каждом доме: где-то собакам даже можно есть со стола и лежать на хозяйском диване, а где-то животному даже закрыт доступ в спальню. Четвероногие друзья не обижаются: обычно у них есть собственная лежанка, на которую не покушаются хозяева. Для них даже делают модные дизайнерские диваны! Однако оказывается, тесное общение с собакой полезно в первую очередь для самих хозяев.

Может быть, в вашем доме не принято пускать собаку в постель? Или вы вообще оставляете животное на ночь за дверью спальни? Ученые советуют пересмотреть свои взгляды, если вы хотите спать крепче и глубже. А ведь хороший сон гарантирует отличное начало дня!

Исследователи поговорили почти с тысячей женщин — 962 — и расспросили их, с кем они привыкли делить постель. Больше половины опрошенных — 57% спали с другим человеком, еще 55% — с собакой, а 31% участниц опроса пускали в постель кошку. После этого они предложили участницам эксперимента понаблюдать за сном. Самыми выспавшимися оказались одинокие хозяйки собак.

Ученые предполагают, что причина этого в том, что биологические ритмы собак совпадают с человеческими. Кроме того, хозяева собак раньше ложатся и раньше встают — а значит, больше успевают. Ведь этот мир «заточен» под жаворонков.

Еще один повод пригласить питомца в свою постель — чувство комфорта и безопасности. Оказалось, что совместный сон с собакой ощущается как более безопасный. Поэтому хозяева засыпают быстрее и их сон более глубокий — и они лучше высыпаются и чувствуют себя лучше. Конечно же, существуют и другие способы заснуть быстрее и выспаться. Но тем не менее, партнеры-люди не дают такого эмоционального комфорта.

Кроме того, собаки не пинаются и не храпят, хотя людей от последнего тоже можно спасти. Присутствие псов в постели доставляет меньше беспокойства хозяевам. А вот кошки в этом смысле совершенно никудышная компания — они постоянно нарушают сон хозяев, шастают по ночам, требуют еды, чистый лоток и поиграть в самое неподходящее время или просто гоняются за невидимыми чудовищами прямо по спящим людям. Впрочем, если верить этому исследованию, делить постель с людьми не намного комфортнее.

Так что немедленно отселяйте мужа на диван и заводите собаку — и крепкий сон вам гарантирован.