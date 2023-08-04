5 полезных свойств лука, которые стоят наших слёз

Одна луковица среднего размера содержит:

44 калории

13 г углеводов

1 г белка

<1 г жира

<1 г насыщенных жиров

2,5 г клетчатки

6 г сахара

216 мг калия

15 мг магния

11 мг витамина С

0,178 мг витамина B6

Чем полезен лук?

Лук – хороший источник витамина C, витамина B6, фолиевой кислоты, калия и марганца. Кроме того, в нем содержится немного пищевых волокон. Но самое главное – он делает наши блюда более вкусными и ароматными – без добавления соли и усилителей вкуса.

Лук защищает сердце

Природные соединения, которыми богат лук, уменьшают воспалительные процессы, а также снижают уровень холестерина. Кроме того, полифенол кверцетин, которого также много в овоще, помогает понизить уровень артериального давления. Обратите внимание: больше всего кверцетина в красном луке.

При высоком холестерине также помогут эти 5 продуктов.

Укрепляет иммунную систему

Ваша мама говорила вам в детстве, что лук помогает от гриппа и простуды? Она была права: фитохимические вещества, содержащиеся в луке, и правда укрепляют иммунитет и способствуют синтезу особенных белков, которые противостоят вирусам и бактериям.

Помогает снизить риск рака

Антиоксиданты, которыми богат лук, не только обладают противовоспалительным действием: сероорганические соединения также могут снизить риск развития некоторых форм рака. Так, метаанализ 27 исследований, опубликованный в 2014 году, показал, что употребление лука уменьшает риск рака желудка и рака толстой кишки.

Улучшает пищеварение

Большинство взрослых людей испытывают дефицит клетчатки – нерастворимых пищевых волокон, которые необходимы для нормальной работы нашего кишечника. Лук богат особенными пищевыми волокнами, которые способствуют росту полезных кишечных бактерий – пробиотиков. Как показал метаанализ исследований, опубликованный в 2018 году, клетчатка, содержащаяся в луке, намного лучше поддерживает баланс кишечных бактерий, чем волокна, которыми богаты другие овощи и фрукты.