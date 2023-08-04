5 полезных свойств лука, которые стоят наших слёз

Одна луковица среднего размера содержит:
44 калории
13 г углеводов
1 г белка
<1 г жира
<1 г насыщенных жиров
2,5 г клетчатки
6 г сахара
216 мг калия
15 мг магния
11 мг витамина С
0,178 мг витамина B6
Чем полезен лук?
Лук – хороший источник витамина C, витамина B6, фолиевой кислоты, калия и марганца. Кроме того, в нем содержится немного пищевых волокон. Но самое главное – он делает наши блюда более вкусными и ароматными – без добавления соли и усилителей вкуса.
Лук защищает сердце
Природные соединения, которыми богат лук, уменьшают воспалительные процессы, а также снижают уровень холестерина. Кроме того, полифенол кверцетин, которого также много в овоще, помогает понизить уровень артериального давления. Обратите внимание: больше всего кверцетина в красном луке.
При высоком холестерине также помогут эти 5 продуктов.
Укрепляет иммунную систему
Ваша мама говорила вам в детстве, что лук помогает от гриппа и простуды? Она была права: фитохимические вещества, содержащиеся в луке, и правда укрепляют иммунитет и способствуют синтезу особенных белков, которые противостоят вирусам и бактериям.
Помогает снизить риск рака
Антиоксиданты, которыми богат лук, не только обладают противовоспалительным действием: сероорганические соединения также могут снизить риск развития некоторых форм рака. Так, метаанализ 27 исследований, опубликованный в 2014 году, показал, что употребление лука уменьшает риск рака желудка и рака толстой кишки.
Улучшает пищеварение
Большинство взрослых людей испытывают дефицит клетчатки – нерастворимых пищевых волокон, которые необходимы для нормальной работы нашего кишечника. Лук богат особенными пищевыми волокнами, которые способствуют росту полезных кишечных бактерий – пробиотиков. Как показал метаанализ исследований, опубликованный в 2018 году, клетчатка, содержащаяся в луке, намного лучше поддерживает баланс кишечных бактерий, чем волокна, которыми богаты другие овощи и фрукты.
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